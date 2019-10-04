Подписчики в Инстаграм упрекнули телеведущую в том, что она ведут праздный образ жизни. Оскорбленная Анфиса Чехова вступила в полемику с теми, кто считает, что она очень просто зарабатывает на хлеб.

Подписчики в Инстаграм упрекнули телеведущую в том, что онаведут праздный образ жизни. Оскорбленная Анфиса Чехова вступила в полемику стеми, кто считает, что она очень просто зарабатывает на хлеб.Звезда многопутешествует и ведет активный образ жизни. Артистка успевает уделять время сынуСоломону, а также работать, развивая собственный магазин одежды.Материал дополняется