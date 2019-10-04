Подписчики в Инстаграм упрекнули телеведущую в том, что она
ведут праздный образ жизни. Оскорбленная Анфиса Чехова вступила в полемику с
теми, кто считает, что она очень просто зарабатывает на хлеб.
Подписчики в Инстаграм упрекнули телеведущую в том, что она
ведут праздный образ жизни. Оскорбленная Анфиса Чехова вступила в полемику с
теми, кто считает, что она очень просто зарабатывает на хлеб.
Звезда много
путешествует и ведет активный образ жизни. Артистка успевает уделять время сыну
Соломону, а также работать, развивая собственный магазин одежды.
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