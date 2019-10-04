Объем ВРП ожидается на уровне прошлого года

Объем валового регионального продукта Костромской области по итогам 2019 года ожидается на уровне показателей прошлого года и должен составить более 182 миллиардов рублей. Такие данные сообщает региональный департамент экономического развития.Валовой региональный продукт отражает общую стоимость всех товаров и услуг, произведенных в регионе. В 2012 – 2014 годы рост ВРП Костромской области в среднем составил 2,3%, что превышало среднероссийский уровень (2,1%). Кризис 2015-2016 годов обусловил снижение объемов валового регионального продукта в связи с сокращением производства электроэнергии сельхозпроизводства.По данным статистики в прошлом году объем валового регионального продукта Костромской области составил 175,6 млрд рублей. Ожидается, что по итогам 2019 года ВРП составит более 182 миллиардов.В соответствии с прогнозами Минэкономразвития России среднегодовой рост ВРП Костромской области на период с 2020 по 2024 годы составит 0,7%. Как отмечают эксперты, с учетом особенностей региональной экономики это является вполне адекватным прогнозным показателем.Сегодня в структуре валового регионального продукта Костромской области около 30% составляет промышленность, темпы роста которой в 2019 году составляют более 10% (в целом по стране – 2,6%). Тем не менее, общий удельный вес промышленного производства в структуре экономики региона не позволяет сегодня валовому региональному продукту расти на аналогичном уровне.Для сравнения, на период до 2024 года Минэкономразвития прогнозирует среднегодовой рост ВРП Ханты-Мансийского автономного округа, крупного нефтегазового региона, всего на 0,2%. А прогнозируемые показатели ежегодного роста валового регионального продукта Красноярского края, обладающего высокоразвитой промышленностью, будут сопоставимы с Костромской областью и составят 1,1%.Необходимо отметить, что Министерство экономического развития составляет свои прогнозы исходя из тех консервативных прогнозных показателей, которые предоставляют сами регионы. Основная цель, которая сегодня стоит перед Костромской областью, обеспечить темпы роста ВРП не ниже 2% в год.В департаменте экономического развития Костромской области отмечают, что значительный вклад в дальнейшее развитие экономики региона внесут бюджетные инвестиции, направленные на реализацию национальных проектов, а также запуск крупных инвестиционных проектов – Галичского фанерного комбината и завода по выпуску ориентировано-стружечных плит швейцарской компании SWISS KRONO в г. Шарье.Отметим, что данные инвестиционные проекты и инвестиции по нацпроектам окажут основное влияние на показатель валового регионального продукта после 2021 года, и относительно неравномерно по годам.Эксперты также отмечают: для того, чтобы ВРП Костромской области увеличивался бóльшими темпами (чем на 0,7%), в регионе ежегодно должен вводиться в эксплуатацию новый крупный завод (для примера – аналогичный Костромскому заводу автокомпонентов), что представляется невозможным в связи с региональной спецификой и тенденциями развития экономики в целом по стране.