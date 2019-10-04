Известие о возможном возвращении на сцену больной раком Анастасии Заворотнюк переполошило народ. Артистке поставили неожиданный диагноз – синдром алибасовщины.

Известие о возможном возвращении на сцену больной раком Анастасии Заворотнюк переполошило народ. Артистке поставили неожиданный диагноз – синдром "алибасовщины".О возобновлении концертной деятельности актрисы высказался ее директор Стас Христов – его заявление наделало много шума. Россияне бурно отреагировали на слова менеджера.Многие начали обвинять Заворотнюк, что весь скандал вокруг ее заболевание – всего лишь рекламный трюк. "Этого директора пора уже кол за вранье. Сделали пиар на болезни, если она и есть. Родственники молчат – почему?" – вопрошают пользователи.Были и те, кто предположил, что появление на сцене умирающей от рака Заворотнюк должно стать завершением комедии, которую так умело разыгрывают специалисты в области черного PR. "Она решила умереть прямо на сцене, чтобы благодарный зритель забросал ее цветами... и венками", – пишет один из комментаторов."Теперь это войдет в историю как "мерзость от Заворотнюк". Алибасов невинной лялечкой теперь выглядит", – врезал актрисе другой.Многие отмечают поразительное сходство скандала с историей об отравлении продюсера Бари Алибасова. Кто-то даже придумал Анастасии Заворотнюк новый диагноз – синдром "алибасовщины". "А был ли рак?" – не прекращает задавать вопросы народ.Напомним, что , по некоторым данным, диагностировали около года назад. Она лечилась за границей, после ее перевезли в одну из столичных клиник.Достоверных сведений о состоянии здоровья звезды "Моей прекрасной няни" нет. Близкие не делали официальных заявлений о диагнозе Анастасии Заворотнюк.