Кейт Миддлтон недавно опубликовала фото вместе с супругом. Поклонники отметили, что герцогиня выглядит необычайно хорошо.

Кейт Миддлтон недавно опубликовала фото вместе с супругом. Поклонники отметили, что герцогиня выглядит необычайно хорошо.На днях супружеская чета Сассекских познакомилась с пакистанской культурой. Пара посетила специальное мероприятие, где пообщалась с ключевыми фигурами диаспоры, с детьми и с лидерами этнического сообщества. Впрочем, поклонники монаршьих особ отметили не интерес семьи к пакистанцам, а их внешний вид.Фотографии с мероприятия оперативно выложил Кенсингтонский дворец на своей официальной странице в социальной сети "Инстаграм". На них хорошо видно, что на встречу герцог и герцогиня явились в скромных, но элегантных образах. Принц выбрал для себя синий костюм с галстуком, а вот внешний вид его супруги сразил поклонников наповал.Женщина появилась под вспышками фотокамер в длинном изумрудном платье от бренда ARoss Girl x Soler. Дополнили образ травяного цвета туфли-лодочки на высокой шпильке и скромный черный кожаный клатч.Впрочем, подписчики обратили внимание не только на наряд, но и на тот факт, что Миддлтон заметно помолодела. Женщина выглядела так, будто бы провела неделю на спа-курорте, если же вообще не обращалась за помощью к пластическим хирургам.Некоторые действительно заподозрили, что без помощи специалистов дело не обошлось, однако, как бы то ни было, многие поспешили выразить свои комплименты герцогине и ее супругу: "Герцогиня так хорошо выглядит сегодня, особенно в этом цвете. Она даже подумала о том, что это цвет пакистанского флага (Здесь и далее перевод – прим.ред.)", "Герцогиня Кембриджская выглядит потрясающе в этом красивом цвете. И Герцог, и Герцогиня – это гордость королевской семьи, так как они всегда действуют с таким стилем и достоинством, как настоящая команда", "Глоток свежего воздуха". "Я обожаю ее. Она выглядит такой естественной и спонтанной".