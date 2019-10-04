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<a href="https://33live.ru/novosti/04-10-2019-reznik-rvet-i-mechet-iz-za-okunuvshix-golovu-shkolnika-v-unitaz-merzavcev.html" target="_blank">Резник рвет и мечет из-за окунувших голову школьника в унитаз мерзавцев</a> - Российский композитор Илья Резник рвет и мечет из-за жуткого инцидента, произошедшего с солистом его театра. Поэт-песенник довольно резко высказался о случившемся.