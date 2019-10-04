В Копейске ищут кошек, передавших школьникам лишай. Роспотребнадзор по Челябинской области инициировал проверку в школе, где порядка 20 учеников заболели лишаем. В ведомстве уверены, что причиной вспышки грибковой болезни могли стать животные, которых так любят гладить дети.

В Копейске ищут кошек, передавших школьникам лишай. Роспотребнадзор по Челябинской области инициировал проверку в школе, где порядка 20 учеников заболели лишаем. В ведомстве уверены, что причиной вспышки грибковой болезни могли стать животные, которых так любят гладить дети.Как сообщил корреспонденту ГТРК "Южный Урал" сотрудник регионального Роспотребнадзора, наиболее вероятной причиной заболевания является контакт зараженными домашними или уличными кошками. В учебном заведении: взяли пробы дезинфицирующих средств, и смывы с предметов. Всех детей и сотрудников осмотрели дерматовенерологи. За контактными детьми установили ежедневное наблюдение, сообщили в пресс-службе ведомства.Отметим, что лишай или микроспория являются заразными грибковыми заболеваниями, которые передается, как от животных, так и от людей при несоблюдении санитарно-гигиенических правил.