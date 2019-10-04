Росреестр России может заключить соглашение с Иннополисом для улучшения качества госуслуг путём их перевода в цифровой формат. Здесь потенциал умного города может быть полезным.

Росреестр России может заключить соглашение с Иннополисом для улучшения качества госуслуг путём их перевода в цифровой формат. Здесь потенциал умного города может быть полезным.Президент Татарстана и глава федеральной службы на встрече в Казани также обсудили запуск в 2020-ом году первого централизованного архивохранилища Росреестра. Там будут храниться дела по регионам Приволжского федерального округа.На заседании присутствовал и представитель белорусского Госкомимущества. Россия заинтересована в кадастровых инженерах Белоруссии — обсуждаются перспективы сотрудничества, отмечает телеканал "Россия 24".