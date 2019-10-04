В Японии продолжается розыгрыш Кубка мира по волейболу среди мужских команд. Сборная России потерпела первое поражение на турнире.

В Японии продолжается розыгрыш Кубка мира по волейболу среди мужских команд. Сборная России потерпела первое поражение на турнире.В Нагано наша команда играла со сборной Австралии и уступила в пяти партиях 2-3 (16:25, 25:22, 28:26, 21:25, 12:15). Самыми результативным в составе россиян стали Иван Яковлев (15 очков) и Федор Воронков (11).Ранее российские волейболисты сборные Ирана (3:1) и Канады (3:2). 5 октября сборная России встретится с командой Бразилии. В турнире принимают участие 12 команд, проводящих матчи по круговой системе.