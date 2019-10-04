Для полного счастья среднестатистическому россиянину требуется доход в 161 тыс. рублей. При этом женщинам денег нужно на треть меньше, чем мужчинам.

Данные опроса Superjob отличаются в разных регионах. Так, наибольшие запросы показывают жители Москвы — им для счастливой жизни нужно 212 тысяч рублей в месяц. Следом идут жители Владивостока (205 тысяч), на третьем сете — Ростов-на-Дону (200 тысяч). Санкт-Петербург занял десятую строчку. Его жителям нужно 165 тысяч рублей в месяц. Меньше всего денег для счастья нужно кировчанам (120 тысяч) и оренбуржцы (115 тысяч).Различные предпочтения в идеальной зарплате показывают и представители разных возрастных групп.Тем, кому не исполнилось еще 25 лет, достаточно 118 тысяч рублей в месяц. Людям в возрасте от 25 до 34 лет уже необходимо 159 тысяч рублей. Россиянам от 35 до 44 — 172 тысячи рублей, а людям старше этой категории — 171 тысяча рублей. При этом женщинам нужно почти на треть меньше денег, чем мужчинам, — 138 тысяч против 181 тысячи.Запросы россиян отличаются и в зависимости от уровня их дохода: тем, кто зарабатывает до 30 тысяч рублей в месяц, для счастья нужно 117 тысяч рублей, людям с зарплатой от 30 тысяч до 50 тысяч — 137 тысяч, до 80 тысяч — 180 тысяч, а россияне, получающие более 80 тысяч рублей, хотели бы иметь оклад в 238 тысяч рублей.Опрос проводился с 16 по 26 августа среди 2,5 тысяч экономически активных респондентов старше 18 лет в 449 населенных пунктах.В прошлом году аналогичный опрос показывал, что среднестатистическому россиянину для счастья надо 159 тысяч рублей в месяц. Москвичи и петербуржцы оказались более требовательными: они называли сумму в 212 и 166 тысяч рублей.В сентябре 2017 года россияне заявляли, что 184 тысячи рублей в месяц их полностью устроит.