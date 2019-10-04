Актриса поделилась снимками в эффектном образе на своей странице в Инстаграм. 52-летняя Рената Литвинова облачилась в кожаное платье цвета бордо, продемонстрировав стройную подтянутую фигуру.

Актрисаподелилась снимками в эффектном образе на своей странице в Инстаграм. 52-летняяРената Литвиноваоблачилась в кожаное платье цвета бордо, продемонстрировав стройную подтянутуюфигуру.Звезда уже несколько недель находитсяв Париже. Она работает над собственным фильмом, но это не мешаетей уделять время шопингу и устраивать фотосессии.На свежих кадрах артистка предсталав платье бордового цвета из кожи. Образ дополнили зимние сапоги с белым мехом итемные колготки. "Когда мне захотелосьпосмотреть кино, я его сняла..", – подписала снимки знаменитость.Материал дополняется