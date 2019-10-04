Актриса
поделилась снимками в эффектном образе на своей странице в Инстаграм. 52-летняя
Рената Литвинова
облачилась в кожаное платье цвета бордо, продемонстрировав стройную подтянутую
фигуру.
Актриса
поделилась снимками в эффектном образе на своей странице в Инстаграм. 52-летняя
Рената Литвинова
облачилась в кожаное платье цвета бордо, продемонстрировав стройную подтянутую
фигуру.
Звезда уже несколько недель находится
в Париже. Она работает над собственным фильмом, но это не мешает
ей уделять время шопингу и устраивать фотосессии.
На свежих кадрах артистка предстала
в платье бордового цвета из кожи. Образ дополнили зимние сапоги с белым мехом и
темные колготки. "Когда мне захотелось
посмотреть кино, я его сняла..", – подписала снимки знаменитость.
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