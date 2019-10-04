Сын продюсера и Евгения Плющенко совершил огромный прорыв в мастерстве на льду. Яна Рудковская, разместившая ролик на странице мальчика в Инстаграм, подверглась язвительным нападкам фолловеров.

Сынпродюсера и Евгения Плющенко совершил огромный прорыв в мастерстве на льду. ЯнаРудковская, разместившая ролик на странице мальчика в Инстаграм, подвергласьязвительным нападкам фолловеров.Продюсер похвасталась видео с репетиции в Италии. На кадрах наследник знаменитого фигуристкаотрабатывает вращение. Поклонники были в восторге от видео. "Совсем как папа!Здесь – просто копия Евгений!", "Умничка, трудяжка, талант!", – высказалисьони.Но были и негативные отзывы. "Из Росси только Плющенко младший выступает? Уостальных детишек не хватало таланта или денег?", – спросила одна изподписчиц.не смогла пройти мимо такого комментария и ответила на выпад в сторону наследника."ИзРоссии вообще пригласили выступать только Плющенко! Не совсем понятно про деньги!И Саша, и его папа катаются за гонорар и уж точно никому не приплачивают!... Дети в шоу вообще не выступают, но Сашу уже второй год приглашают! Ненравился – не звали бы! Это Италия, не Россия!", – заявила