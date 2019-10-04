Сын
продюсера и Евгения Плющенко совершил огромный прорыв в мастерстве на льду. Яна
Рудковская, разместившая ролик на странице мальчика в Инстаграм, подверглась
язвительным нападкам фолловеров.
Сын
продюсера и Евгения Плющенко совершил огромный прорыв в мастерстве на льду. Яна
Рудковская, разместившая ролик на странице мальчика в Инстаграм, подверглась
язвительным нападкам фолловеров.
Продюсер похвасталась видео с репетиции в Италии. На кадрах наследник знаменитого фигуристка
отрабатывает вращение. Поклонники были в восторге от видео. "Совсем как папа!
Здесь – просто копия Евгений!", "Умничка, трудяжка, талант!", – высказались
они.
Но были и негативные отзывы. "Из Росси только Плющенко младший выступает? У
остальных детишек не хватало таланта или денег?", – спросила одна из
подписчиц.
не смогла пройти мимо такого комментария и ответила на выпад в сторону наследника.
"Из
России вообще пригласили выступать только Плющенко! Не совсем понятно про деньги!
И Саша, и его папа катаются за гонорар и уж точно никому не приплачивают!... Дети в шоу вообще не выступают, но Сашу уже второй год приглашают! Не
нравился – не звали бы! Это Италия, не Россия!", – заявила