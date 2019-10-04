Сегодня, 4 октября, певцу Евгению Осину могло бы исполниться 55 лет. В связи с этим дочь артиста Агния Осина опубликовала трогательный пост в Инстаграм.

Сегодня, 4 октября, певцуЕвгению Осину могло бы исполниться 55 лет. В связи с этим дочь артиста Агния Осинаопубликовала трогательный пост в "Инстаграм".Девушка опубликоваласнимок из семейного архива. На черно-белом снимке Евгений Осин держит на рукахлюбимую наследницу. Ниже Агния призналась, что очень скучает по родителю, больутраты ее не покидает."Сегодня тебе быисполнилось 55. Я не знаю, что писать, потому что слова кончились. Ты был иостаешься неотъемлемой частью моего мира. Сказать что я скучаю – ничего несказать. И хоть прошел уже почти год, как тебя нет рядом, я не могу в этоповерить. Мне кажется, что ты просто улетел на гастроли или уехал нареабилитацию. Мне очень тебя не хватает. Верю, что ты со мной и всегдаоберегаешь меня ото всех невзгод. Я бы так хотела услышать твой голос, сновапривезти тебе шарлотку и твой любимый салат с кальмарами. С днем рождения, мойродной и самый любимый Папа. Люблю. Надеюсь, тебе там хорошо (здесь орфография и пунктуация автора сохранена.– Прим. ред.)", – расчувствовалась Агния Осина.Несмотря на пасмурную погоду, дочь посетила могилу Евгения Осина на Троекуровском кладбище. Снимокзахоронения Агния опубликовала в "Сторис". "С днем рождения, родной", – подписала кадр девушка.Напомним, в серединеапреля неизвестные осквернили могилу . Вандалы сожгли крест,сломали табличку и ограду. Музыкальный продюсер Андрей Разин, который занималсяпохоронами певца, и бывшая жена вокалиста Наталья Черемисина пыталисьразобраться в произошедшем с помощью правоохранительных органов.Позже выяснилось, что погром устроили люди,которым запретили проводить вечер памяти покойной звезды. Спустя несколько днейпосле случившегося Агния Осина рассказала, что захоронение ее родителя привелив порядок.Напомним, артистскончался от остановки сердца в своей квартире 17 ноября 2018 года. боролся с алкогольной зависимостью, проходил лечение в клиниках зарубежом, но безуспешно.