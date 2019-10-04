Сегодня, 4 октября, певцу
Евгению Осину могло бы исполниться 55 лет. В связи с этим дочь артиста Агния Осина
опубликовала трогательный пост в Инстаграм.
Сегодня, 4 октября, певцу
Евгению Осину могло бы исполниться 55 лет. В связи с этим дочь артиста Агния Осина
опубликовала трогательный пост в "Инстаграм".
Девушка опубликовала
снимок из семейного архива. На черно-белом снимке Евгений Осин держит на руках
любимую наследницу. Ниже Агния призналась, что очень скучает по родителю, боль
утраты ее не покидает.
"Сегодня тебе бы
исполнилось 55. Я не знаю, что писать, потому что слова кончились. Ты был и
остаешься неотъемлемой частью моего мира. Сказать что я скучаю – ничего не
сказать. И хоть прошел уже почти год, как тебя нет рядом, я не могу в это
поверить. Мне кажется, что ты просто улетел на гастроли или уехал на
реабилитацию. Мне очень тебя не хватает. Верю, что ты со мной и всегда
оберегаешь меня ото всех невзгод. Я бы так хотела услышать твой голос, снова
привезти тебе шарлотку и твой любимый салат с кальмарами. С днем рождения, мой
родной и самый любимый Папа. Люблю. Надеюсь, тебе там хорошо (здесь орфография и пунктуация автора сохранена.
– Прим. ред.)", – расчувствовалась Агния Осина.
Несмотря на пасмурную погоду, дочь посетила могилу Евгения Осина на Троекуровском кладбище. Снимок
захоронения Агния опубликовала в "Сторис". "С днем рождения, родной", – подписала кадр девушка.
Напомним, в середине
апреля неизвестные осквернили могилу . Вандалы сожгли крест,
сломали табличку и ограду. Музыкальный продюсер Андрей Разин, который занимался
похоронами певца, и бывшая жена вокалиста Наталья Черемисина пытались
разобраться в произошедшем с помощью правоохранительных органов.
Позже выяснилось, что погром устроили люди,
которым запретили проводить вечер памяти покойной звезды. Спустя несколько дней
после случившегося Агния Осина рассказала, что захоронение ее родителя привели
в порядок.
Напомним, артист
скончался от остановки сердца в своей квартире 17 ноября 2018 года. боролся с алкогольной зависимостью, проходил лечение в клиниках за
рубежом, но безуспешно.