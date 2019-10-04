На проходящем в столице Катара Дохе чемпионате мира по легкой атлетике Сергей Шубенков занял второе место в беге на 110 метров с барьерами. Но после забега у российского бегуна возникли проблемы с прохождением допинг-контроля.

На проходящем в столице Катара Дохе чемпионате мира по легкой атлетике Сергей Шубенков занял второе место в беге на 110 метров с барьерами. Но после забега у российского бегуна возникли проблемы с прохождением допинг-контроля.После забега призеры прошли обязательную процедуру тестирования на допинг. Сергею Шубенкову достался негодный контейнер для сбора проб. К счастью серебряный медалист сумел вовремя это заметить."Впервые в жизни столкнулся с такой проблемой. У меня оказалась бракованная колба. Я ее открыл, а кусок пробки просто вывалился. Ничего страшного, но пришлось провозиться лишних 20 минут. Вызвали делегата, все еще раз проверили и заменили контейнер", — приводит слов Шубенкова ТАСС.