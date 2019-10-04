Съемки байопика (биографического сериала) о певице Юлии Началовой в самом разгаре. Но проходят они в обстановке строжайшей секретности. Первый канал долго не подтверждал факт работы над картиной. Теперь вскрываются любопытные подробности.

Съемки байопика (биографического сериала) о певице Юлии Началовой в самом разгаре. Но проходят они в обстановке строжайшей секретности. Первый канал долго не подтверждал факт работы над картиной. Теперь вскрываются любопытные подробности.Юлию Началову в картине сыграла молодая актриса Марина Орлова. А футболиста Евгения Алдонина, который был вторым мужем исполнительницы, воплотил Алексей Гаврилов (Леман). Оба играли в сериалах на ТНТ. Марина появлялась в "Барвихе", Алексей – в "Универе". Оба участвовали и в шоу Дмитрия Шепелева "На самом деле".Интересно, что реальный Евгений Алдонин не в курсе происходящего. "Никто со мной не встречался, не советовался. Я не имею никакого отношения к этому фильму, моего мнения никто не спрашивал", – заявил он журналистам.Зато в курсе пресс-секретарь Юлии Началовой Анна Исаева. Сама певица считала ее "сестричкой", доверяла многие тайны. Исаева участвовала в организации похорон подопечной в марте этого года и до сих пор остается другом семьи Началовой. В многосерийной драме Первого канала она играет камео. И для многих появление на экране самого известного пиарщика страны станет шоком.Вообще, камео – небольшая роль, в которой популярная личность либо изображает "саму себя", либо выступает в совершенно неожиданном для себя образе. Исаева в ленте о Началовой предстанет пресс-секретарем, т. е. выступит в привычной для себя роли. Несколько сцен с ее участием были на днях отсняты в одном московском дворе, и соседи видели, как Анна отлично вжилась в роль.Личные вещи и платья Началовой режиссеры картины – Евгений Попов, Владимир Баранов и Дмитрий Пуговкин – используют активно в качестве реквизита для достоверности. Часть сцен воссоздана по имеющимся у Исаевой фотографиями и видеороликам.