Съемки байопика – биографического сериала – о певице Юлии Началовой в самом разгаре. Но проходят они в обстановке строжайшей секретности – Первый канал долго не подтверждал сам факт работы над картиной. Теперь же вскрываются любопытные подробности.

Съемки байопика – биографического сериала – о певице Юлии Началовой в самом разгаре. Но проходят они в обстановке строжайшей секретности – Первый канал долго не подтверждал сам факт работы над картиной. Теперь же вскрываются любопытные подробности.Юлию Началову в картине молодая актриса Марина Орлова. А футболиста Евгения Алдонина, который был вторым мужем исполнительницы, воплотит Алексей Гаврилов (Леман) Оба играли в сериалах на ТНТ – Марина появилась в "Барвихе", Алексей – в "Универе". Оба участвовали и в шоу Дмитрия Шепелева "На самом деле".Интересно, что реальный Евгений Алдонин не в курсе происходящего. "Никто со мной не встречался, не советовался. Я не имею никакого отношения к этому фильму, моего мнения никто не спрашивал", – заявил он журналистам.Зато в курсе пресс-секретарь Юлии Началовой Анна Исаева. Сама певица считала ее "сестрчикой", доверяла многие тайны. Исаева участвовала в организации похорон подопечной в марте этого года и до сих пор остается другом семьи Началовой. И в многосерийной драме Первого канала она играет камео. И для многих ее появление станет шоком.Вообще, камео – небольшая роль, в которой популярная личность либо изображает "саму себя", либо выступает в совершенно неожиданном для себя образе. Исаева в ленте о Началовой предстанет пресс-секретарем, т. е. выступит в привычном для себя амплуа. Несколько сцен с ее участием были на днях отсняты в одном московском дворе и соседи видели, как Анна отлично вжилась в роль.Личные вещи и платья Началовой режиссеры картины – Евгений Попов, Владимир Баранов и Дмитрий Пуговкин – используют активно в качестве реквизита для достоверности. А часть сцен воссоздана по имеющимся у Исаевой фотографиями и видеороликам.