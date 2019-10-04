Скандал с отменой вечера памяти Николая Караченкова в в Ленкоме, который должен был состояться 21 октября, разгорается все сильнее. В театре началось сильнейшее противостояние актеров. Тяжелее всего в этой связи вдове актера Людмиле Поргиной.

Скандал с отменой вечера памяти Николая Караченкова в в "Ленкоме", который должен был состояться 21 октября, разгорается все сильнее. В театре началось сильнейшее противостояние актеров. Тяжелее всего в этой связи вдове актера Людмиле Поргиной.Новый худрук театра Марк Вашавер решение не проводить вечер Караченцова объяснил тем, что-де только что умер Марк Захаров и актеры не хотят выходить на сцену в эти траурные дни. Но Людмила Поргина считает все это чушью."Мне говорят, что Варшавер собрал совет с актерами и они против того, чтобы проводить какие-то мероприятия. Так вот, я звонила актерам – никакого совета не было, – рыдает после бессовестного скандала убитая горем – Они же играют спектакли! Они играют "Юнону и Авось", не надели черный траур и не отменили спектакли! А здесь – вечер памяти, где мы будем говорить и о Коле, и о Марке Анатольевиче, об их заслугах, о том, что эти люди были и что мы тоже когда-то уйдем!""Я не знаю, как к этому относиться. Годовщина смерти человека и вот сейчас умер Марк Анатольевич… Чем может помешать вот это "сорок дней"? Что изменится? Душа улетит уже с этой земли? Да они уже встретились там!", – цитирует Людмилу Андреевну – Я не понимаю, чем мы провинились, что мы умерли раньше Марка Анатольевича на год".Напомним, запланированный и отмененный вечер памяти Николая Караченцова "Прости меня, земля, что я тебя покинул" был приуроченный сразу к двум датам – 75-летию артиста и годовщине его смерти. Там должны были выступитьТамара Гвердцители, Лариса Долина, Олег Газманов, Илья Резник, Максим Дунаевский и Алексей Рыбников.Проводить концерт в другое время Поргина категорически отказывается. "Он умер в октябре. Почему я должна делать этот вечер в декабре? Я православный человек…21 собираются актеры, говорят слова благодарности, мы открываем памятник, приезжают люди с панихиды, кладут цветы, благодарят, читают ему стихи", – пояснила вдова свою позицию.