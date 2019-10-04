Американский актер Арнольд Шварценеггер принял участие в форуме Synergy Global в Санкт-Петербурге, во время которого сделал неожиданное заявление. Культурист рассказал, что считает русских ..

Американский актер Арнольд Шварценеггер принял участие в форуме Synergy Global в Санкт-Петербурге, во время которого сделал неожиданное заявление. Культурист рассказал, что считает русских женщин самыми красивыми, сообщает .При этом Арнольд Шварценеггер добавил, что русских представительниц прекрасного пола не следует описывать только с позиции красоты. "Говорить только про красоту будет слишком коротко, неправдоподобно и односторонне", – приводит слова актера "". По его мнению, женщины в России также обладают хорошо развитым интеллектом и различными талантами.Напомним, форум Synergy Global Forum – это мероприятие, посвященное проблемам бизнеса и образа жизни. Его участниками являются предприниматели, топ-менеджеры, профессионалы в области журналистики, а также выдающиеся личности из различных сфер, сообщает "".