Телеведущая Ольга Скабеева сказала, что журналисты не занимаются целенаправленным очернением Украины. Никогда не делаем это специально, — написала она в Telegram-канале. Так она ответила на слова Владимира Путина, который призвал критиковать отдельных украинских политиков, а не народ в целом.

Ведущая телеканала "Россия 1" Ольга Скабеева сказала, что журналисты не занимаются целенаправленным очернением Украины. "Никогда не делаем это специально", — написала она в Telegram-канале.Так она ответила на слова Владимира Путина: на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент России назвал неправильным, если журналисты выставляют Украину в невыгодном свете. По его словам, можно критиковать отдельных политиков и их действия, но не страну и народ. Также Путин отметил, что российские телеканалы, в том числе государственные, ведут независимую политику.