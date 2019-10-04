На Украине пересмотрят решение о закрытии дела компании Burisma Group, фигурантом которого был сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, входивший в ее совет директоров. Об этом заявил украинский генпрокурор Руслан Рябошапка. Он пояснил, что сейчас проводится аудит тех дел, причастными к которым могут быть экс-министр экологии Николай Злочевский и украинский бизнесмен Сергей Курченко. Всего таких дел может быть до полутора десятков.

На Украине пересмотрят решение о закрытии дела компании Burisma Group, фигурантом которого был сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, входивший в ее совет директоров. Об этом заявил украинский генпрокурор Руслан Рябошапка. Он пояснил, что сейчас проводится аудит тех дел, причастными к которым могут быть экс-министр экологии Николай Злочевский и украинский бизнесмен Сергей Курченко. Всего таких дел может быть до полутора десятков.Если по ним приняты незаконные решения о закрытии или раздроблении, то они будут пересмотрены, подчеркнул Рябошапка. Новый генпрокурор намерен сделать работу прокуратуры эффективнее и прозрачнее, сообщает "Интерфакс". "Дела покажут, словами убедить никого нельзя", — ответил на вопрос о доверии к генпрокуратуре и генпрокурору Руслан Рябошапка.Генпрокурор Украины признался, что спокойно и профессионально отреагировал на упоминание своего имени в разговоре между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским."Прокуратура вне политики", — подчеркнул Рябошапка.В США подавший в конце сентября отставку спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер почти 10 часов отвечал на вопросы трех комитетов Палаты представителей США. Они касались призыва американского президента Дональда Трампа расследовать дела Джо Байдена и его сына Хантера на Украине. Слушания проходили за закрытыми дверями. Курт Волкер был спокоен, не юлил, отвечал прямолинейно на поставленные перед ним вопросы. При этом Волкер заявил, что ни Трамп лично, ни кто-либо еще не оказывали на него давления в связи с аспектами этого дела.Волкер признался, что советовал украинцам держаться подальше от американских политиков, а адвоката Трампа Рудольфа Джулиани предупредил о том, что не стоит доверять информации от экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко.Представители Демократической партии США заявили ранее, что высокопоставленные американские дипломаты призывали Владимира Зеленского провести расследование против сына Байдена в обмен на организацию визита украинского президента в Вашингтон. Под эти обвинения попали сам Курт Волкер, а также поверенный в делах США на Украине Уильяме Тейлоре и постпред США при Евросоюзе Гордон Сондланд."Докопайтесь до правды — до того, что произошло в 2016 году, и мы согласуем дату визита в Вашингтон", — якобы написал Волкер написал сообщение помощнику Зеленского Андрею Ермаку перед телефонным разговором президентов США и Украины.В ходе разговора, заявил один из сотрудников американской разведки, Трамп пытался повлиять на Зеленского в возобновлении расследования деятельности компании Burisma и обвинений в коррупции. После этого спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Дональду Трампу.В начале октябре 2019 года из Киева после жалобы адвоката Трампа была отозвана посол Мари Йованович. Она препятствовала проведению расследования "дела Байдена".Президентские выборы в США пройдут осенью 2020 года. Конкурентом на них для Дональда Трампа может стать Джо Байден.