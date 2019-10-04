Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, пришедший к власти на волне народных протестов, проваливший развитие страны и ушедший с поста со скандалом, дал совет действующему президенту страны Владимиру Зеленскому. С высоты своего опыта он призвал украинского лидера не выполнять международных соглашений, в частности – минские договоренности.
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, пришедший к власти на волне народных протестов, проваливший развитие страны и ушедший с поста со скандалом, дал совет действующему президенту страны Владимиру Зеленскому. С высоты своего опыта он призвал украинского лидера не выполнять международных соглашений, в частности – минские договоренности.
Арсения Яценюка не случайно называют политическим трупом. Будучи премьер-министром Украины он допустил столько ошибок, что потерял всяческую поддержку, даже несмотря на свою агрессивную риторику. Поговаривали, что он замешан в коррупционных делах.
Впрочем, все подозрения закончились ничем – после ухода с поста Арсений Яценюк буквально растворился в воздухе. На политической арене Украины он возникает случайно, напоминает о себе сомнительными высказываниями, чтобы затем вновь исчезнуть из памяти людей.
Это, однако, не мешает Арсению Яценюку рассматривать себя как политического старожила и с высоты своего опыта раздавать советы другим. В частности, выступая на Варшавском форуме по безопасности бывший глава украинского парламента обратился к Владимиру Зеленскому.
"Господин президент, не попадайте в российскую ловушку со всеми этими разнообразными формулами и российской интерпретацией Минских договоренностей. Формулы обычно применяют в химии, а не в политике", – цитирует издание "Политнавигатор" Арсения Яценюка.
Под "российской интерпретацией" минских договоренностей он, судя по всему, имел ввиду "формулу Штайнмайера" за авторством президента Германии. И на том, чтобы Киев взял ее на вооружение, настаивает не только Берлин, но и Париж. Вашингтон, в лице Дональда Трампа, дал понять, что его вовсе не интересуют детали – главное, чтобы Украина наконец перестала приносить всему миру беспокойство.
У Арсения Яценюка, однако, свой взгляд на происходящее. Он уверен, что Украина до сих пор может ставить другим государствам условия. "Несомненно есть несколько ключевых предусловий для того, чтобы провести свободные, честные и демократические местные выборы в Донецке и Луганске", – уверен политик.
Он перечислил требования, которые озвучивались еще в бытность президентом Петра Порошенко. Тогда эксперты уже замечали, что все эти заявления делаются исключительно для того, чтобы затянуть мирный процесс и дать Киеву возможность не выполнять взятых на себя обязательств. Этот путь, судя по всему, Арсений Яценюк предлагает и для Владимира Зеленского.
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