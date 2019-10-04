Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, пришедший к власти на волне народных протестов, проваливший развитие страны и ушедший с поста со скандалом, дал совет действующему президенту страны Владимиру Зеленскому. С высоты своего опыта он призвал украинского лидера не выполнять международных соглашений, в частности – минские договоренности.

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, пришедший к власти на волне народных протестов, проваливший развитие страны и ушедший с поста со скандалом, дал совет действующему президенту страны Владимиру Зеленскому. С высоты своего опыта он призвал украинского лидера не выполнять международных соглашений, в частности – минские договоренности.Арсения Яценюка не случайно называют политическим трупом. Будучи премьер-министром Украины он допустил столько ошибок, что потерял всяческую поддержку, даже несмотря на свою агрессивную риторику. Поговаривали, что он замешан в коррупционных делах.Впрочем, все подозрения закончились ничем – после ухода с поста Арсений Яценюк буквально растворился в воздухе. На политической арене Украины он возникает случайно, напоминает о себе сомнительными высказываниями, чтобы затем вновь исчезнуть из памяти людей.Это, однако, не мешает Арсению Яценюку рассматривать себя как политического старожила и с высоты своего опыта раздавать советы другим. В частности, выступая на Варшавском форуме по безопасности бывший глава украинского парламента обратился к Владимиру Зеленскому."Господин президент, не попадайте в российскую ловушку со всеми этими разнообразными формулами и российской интерпретацией Минских договоренностей. Формулы обычно применяют в химии, а не в политике", – цитирует издание "Политнавигатор" Арсения Яценюка.Под "российской интерпретацией" минских договоренностей он, судя по всему, имел ввиду "формулу Штайнмайера" за авторством президента Германии. И на том, чтобы Киев взял ее на вооружение, настаивает не только Берлин, но и Париж. Вашингтон, в лице Дональда Трампа, дал понять, что его вовсе не интересуют детали – главное, чтобы Украина наконец перестала приносить всему миру беспокойство.У Арсения Яценюка, однако, свой взгляд на происходящее. Он уверен, что Украина до сих пор может ставить другим государствам условия. "Несомненно есть несколько ключевых предусловий для того, чтобы провести свободные, честные и демократические местные выборы в Донецке и Луганске", – уверен политик.Он перечислил требования, которые озвучивались еще в бытность президентом Петра Порошенко. Тогда эксперты уже замечали, что все эти заявления делаются исключительно для того, чтобы затянуть мирный процесс и дать Киеву возможность не выполнять взятых на себя обязательств. Этот путь, судя по всему, Арсений Яценюк предлагает и для Владимира Зеленского.Материал дополняется.