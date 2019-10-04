Онлайн-флэшмоб в честь Дня учителя запустил Общероссийский Народный Фронт. Его участники поздравляют своих педагогов в социальных сетях.

Онлайн-флэшмоб в честь Дня учителя запустил Общероссийский народный фронт. Его участники поздравляют своих педагогов в социальных сетях. К праздничному марафону присоединились и активисты владимирского регионального отделения ОНФ.Каждый желающий может записать видеоролик и рассказать о своих школьных годах, своих наставниках, передав эстафету родным, друзьям, коллегам или одноклассникам. Хэштеги акции - при размещении ролика в социальных сетях # ПоздравьСвоегоУчителя, #ОНФденьУчителя. Так в сети появится большая "цепочка" воспоминаний и самых тёплых слов в адрес учителей. Общественники Владимирской области призывают всех земляков принять участие в праздничном флэшмобе и поблагодарить своих учителей.Анна Паевская, член регионального штаба ОНФ, заслуженный работник культуры РФ: "Хотелось бы сегодня добрым словом вспомнить мою первую учительницу, Веру Павловну Власову из средней школы №2 города Александрова, где я родилась и училась, Евгению Ивановну Ильинченко, классного руководителя."Руслан Зарипов, член регионального штаба ОНФ: "Мне посчастливилось учиться у замечательной семьи педагогов Ткаченко. Юрий Дмитриевич Ткаченко был самым молодым директором школы, а его супруга, Вера Дмитриевна, преподавала химию и биологию. Это были замечательные годы."