Ему предъявлено обвинение по статье Халатность

Следственный комитет прекратил расследование уголовного дела в отношении бывшего директора экологического департамента администрации Владимирской области Алексея Мигачева, ранее обвиняемого в превышении должностных полномочий. Об этом сегодня сообщили в Зебра ТВ.В конечном итоге Мигачеву предъявили обвинение по статье «Халатность». Дело закрыли в конце сентября на основании истечения сроков давности.Напомним, уголовное дело в отношении руководителя департамента СледКом РФ по Владимирской области возбудил 31 октября 2017 года. Мигачева подозревали в том, что в 2015 году его департамент без проведения аукциона выдал фирме ООО «Техноресурс» лицензию на право проведения изыскательских работ и добычи полезных ископаемых на участке «Астафьево» Александровского района. Ущерб, нанесенный бюджету, оценивали в 40 млн рублей.В июне 2018 Мигачев ушел из Белого дома. На данный момент он работает советником генерального директора гарантирующего поставщика электричества во Владимирской области - ООО «Энергосбыт Волга».