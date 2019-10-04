Злоумышленник продал указанный автомобиль потерпевшему, при этом заранее изготовил для себя дубликат ключа от замка зажигания...

СЧ СУ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту хищения автомобиля.В полицию с заявлением о краже автомобиля обратился мужчина. Он пояснил, что недавно приобрел автомобиль стоимостью 540 тысяч рублей у неизвестного мужчины, однако через несколько дней транспортное средство было похищено.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан подозреваемый – 39-летний житель столицы.Установлено, что злоумышленник продал указанный автомобиль потерпевшему, при этом заранее изготовил для себя дубликат ключа от замка зажигания. После чего отследил местонахождение автомобиля и похитил его для дальнейшей реализации.По данному факту СУ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Похищенное транспортное средство изъято и передано владельцу.В настоящее время уголовное дело направлено в Щербинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53