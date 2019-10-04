Соседка Натальи Бочкаревой поделилась слухами о ее здоровье. Женщина рассказала, что к подъезду приезжала скорая.

Соседка Натальи Бочкаревой поделилась слухами о ее здоровье. Женщина рассказала, что к подъезду приезжала скорая.Женщина поведала журналистам, что рано утром она выходила по своим делам, когда заметила у дверей машину скорой помощи. Вера Дмитринко впустила мявшегося у двери врача, однако уточнила, что не факт, что медики приехали именно к слегшей на фоне скандала Бочкаревой."Я выходила, это было восемь утра, открыла дверь, и рядом стоял уже доктор. То есть он ждал, пока откроют дверь, а здесь я выхожу – он зашел. ... Скорая стояла долго. Я даже сама подумала, не к Наталье ли скорая?," – поведала соседка звезды сериала "Счастливы вместе" в интервью журналистам .Дмитриенко также дополнила, что поддерживала с Натальей дружественные соседские отношения. Раньше дамы регулярно виделись, однако в последнюю неделю, по словам женщины, актриса не выходит из дома. Сама соседка знаменитости говорит, что ей сложно поверить в слухи о плачевном состоянии "Дарьи Букиной".Напомним, что ранее появилась информация об актрисы. Ее друг Андрей Ковалев рассказал сотрудникам прессы, что Бочкарева сильно переживает из-за сплетен вокруг скандала с наркотиками. Женщину остановили сотрудники полиции, когда она ехала за рулем своего автомобиля. Стражи правопорядка обнаружили при ней пакетик с кокаином.Ковалев заявил тогда, что Наталья слегла с высокой температурой "под 40". Кроме того, мужчина уточнил, что "на фоне всего этого" у знаменитости парализовало половину лица.