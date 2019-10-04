Прославленная певица Алла Пугачева оказалась в центре внимания после необычного выхода в свет. Ее заметили в планетарии.
Прославленная певица Алла Пугачева оказалась в центре внимания после необычного выхода в свет. Ее заметили в планетарии.
Примечательно, что первым обратил внимание на Примадонну маленький мальчик. Он показал в "Инстаграм", в реальной жизни – без правильно настроенного света и обработки.
Похоже, что неожиданная встреча его несколько удивила. "Ребята, смотрите! Там Пугачева!" – хвастается он на видео. Роликом поделился муж исполнительницы Максим Галкин: судя по всему, ситуация его позабавила.
Напомним, что недавно россиян переполошил необычный снимок популярной певицы. Как писали "Дни.ру", многим показалось, что Пугачева выглядит очень болезненно. Теперь народ переживает за здоровье Примадонны.