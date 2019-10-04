Прославленная певица Алла Пугачева оказалась в центре внимания после необычного выхода в свет. Ее заметили в планетарии.

Прославленная певица Алла Пугачева оказалась в центре внимания после необычного выхода в свет. Ее заметили в планетарии.Примечательно, что первым обратил внимание на Примадонну маленький мальчик. Он показал в "Инстаграм", в реальной жизни – без правильно настроенного света и обработки.Похоже, что неожиданная встреча его несколько удивила. "Ребята, смотрите! Там Пугачева!" – хвастается он на видео. Роликом поделился муж исполнительницы Максим Галкин: судя по всему, ситуация его позабавила.Напомним, что недавно россиян переполошил необычный снимок популярной певицы. Как писали "Дни.ру", многим показалось, что Пугачева выглядит очень болезненно. Теперь народ переживает за здоровье Примадонны.