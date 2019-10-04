Шоумен попал в громкий скандал. Гоген Солнцев разнес салон красоты и напал на его сотрудницу.

Шоуменпопал в громкий скандал. Гоген Солнцев разнес салон красоты и напал на егосотрудницу.Эпатажный артист устроил дебош из-за того, что его новойпассии повредили палец, делая маникюр. "Втащил хрупкой девочке, вежливопоговорил с громилой-охранником и ушел", – описывает инцидент Телеграм-канал LIFESHOT.Отвратительная потасовка, в которой Гоген Солнцевпроявляет жестокость по отношению к женщине, попала на камеры видеонаблюдения. Самартист заявил, что ни о каком избиении речи идти не может.По словам шоумена, о ролике онничего не знает, и к тому же находится не в Москве. Вопросы о происшествиивызвали у звезды негодование. "Язнаю, по какому поводу вы звоните, но никаких комментариев давать не могу.Мне уже поступали звонки, и я не понимаю, что должен говорить. Даже не знаю,откуда вообще взялось это видео. Конечно, будем разбираться ивыяснять", – приводит слова Гогена Солнцева Nation News.Материал дополняется