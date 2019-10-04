Шоумен
попал в громкий скандал. Гоген Солнцев разнес салон красоты и напал на его
сотрудницу.
Шоумен
попал в громкий скандал. Гоген Солнцев разнес салон красоты и напал на его
сотрудницу.
Эпатажный артист устроил дебош из-за того, что его новой
пассии повредили палец, делая маникюр. "Втащил хрупкой девочке, вежливо
поговорил с громилой-охранником и ушел", – описывает инцидент Телеграм-канал LIFE
SHOT.
Отвратительная потасовка, в которой Гоген Солнцев
проявляет жестокость по отношению к женщине, попала на камеры видеонаблюдения. Сам
артист заявил, что ни о каком избиении речи идти не может.
По словам шоумена, о ролике он
ничего не знает, и к тому же находится не в Москве. Вопросы о происшествии
вызвали у звезды негодование. "Я
знаю, по какому поводу вы звоните, но никаких комментариев давать не могу.
Мне уже поступали звонки, и я не понимаю, что должен говорить. Даже не знаю,
откуда вообще взялось это видео. Конечно, будем разбираться и
выяснять", – приводит слова Гогена Солнцева Nation News.
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