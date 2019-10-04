В салоне автомобиля находились двое мужчин. На законные требования выйти из машины и предоставить документы граждане не реагировали...

Сотрудники ОГИБДД УВД по САО задержали водителя и пассажира, оказавших неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции.На Беломорской улице автоинспекторы попытались остановить автомобиль БМВ, нарушивший правила дорожного движения. Водитель иномарки проигнорировал требование сотрудников полиции и попытался скрыться.Инспекторами было осуществлено преследование данного водителя, однако он скрылся в неизвестном направлении. В ходе отработки территории было установлено, что государственные регистрационные знаки данной машине не принадлежат. Вскоре инспекторы обнаружили иномарку во дворе дома на Беломорской улице без регистрационных знаков.В салоне автомобиля находились двое мужчин. На законные требования выйти из машины и предоставить документы граждане не реагировали.На место была вызвана следственно-оперативная группа, в присутствии которой путем применения подручных средств сотрудники Госавтоинспекции разбили стекло и разблокировали двери. Нарушителями оказались 25-летний москвич и 34-летний приезжий из Санкт-Петербурга.В отношении водителя и пассажира составлены протоколы об административном правонарушении по статье 19.3 «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов государственной охраны, сотрудника органов, осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции, либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы либо сотрудника войск национальной гвардии Российской Федерации».В отношении водителя также составлены административные материалы по ч. 4 ст. 12.2 КоАП РФ «Управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками», ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ «Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи», ст. 12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика», ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ «Невыполнение требования об остановке транспортного средства», по ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания», а также статье 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».Кроме того, как выяснилось, ранее молодой человек был лишен права управления транспортным средством сроком на 19 месяцев за невыполнения законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования.По данному факту дознанием ОМВД России по району Левобережный возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ «Нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».Судом Головинского районного суда после рассмотрения административных материалов в отношении задержанных назначено наказание в виде ареста сроком на 10 суток.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81