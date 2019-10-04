Оперативники проверили территорию асфальтобетонного завода, где в строительных модулях и бытовках, оборудованных кустарных способом, проживало более 50 приезжих из ближнего зарубежья...

Сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве с участием прокуратуры ЗАО г. Москвы в рамках оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление нарушений миграционного законодательства, к административной ответственности привлечено 40 иностранных граждан.Оперативники проверили территорию асфальтобетонного завода, где в строительных модулях и бытовках, оборудованных кустарных способом, проживало более 50 приезжих из ближнего зарубежья.В результате мероприятий за нарушение миграционного законодательства к административной ответственности привлечено 40 иностранных граждан, 36 из которых по статье 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации», еще 4 по статье 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации» с административным выдворением за пределы Российской Федерации.На каждого нарушителя наложен административный штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей.Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26