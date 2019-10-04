На женщину напал неизвестный мужчина, выхватил кошелек, в котором находились денежные средства, после чего скрылся...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Кунцево г. Москвы задержали 41-летнего жителя Московской области, который находился в федеральном розыске за кражу, и установили его причастность к грабежу в отношении пенсионерки.В полицию поступило заявление от 84-летней женщины, проживающей на Кунцевской улице.Пенсионерка рассказала, что в подъезде дома, где она проживает, на нее напал неизвестный мужчина, выхватил кошелек, в котором находились денежные средства, после чего скрылся.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД задержали 41-летнего жителя Московской области, который находился в федеральном розыске по ст. 158 УК РФ «Кража». Мужчина был доставлен в территориальный отдел полиции для уточнения всех обстоятельств. Информация была передана инициатору розыска в Московскую область.В ходе работы с задержанным полицейские установили его причастность к ограблению пожилой женщины. Похищенным он распорядился по собственному усмотрению.По данному факту отделением дознания ОМВД России по району Кунцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93