Мэр Львова назвал причиной гибели людей на борту совершившего аварийную посадку самолета Ан-12 не удар о землю, а перевозимый груз. Работавшие на месте спасатели сняли на видео операцию по вызволению заблокированных в кабине пилотов.

Мэр Львова назвал причиной гибели людей на борту совершившего аварийную посадку самолета Ан-12 не удар о землю, а перевозимый груз. Работавшие на месте спасатели сняли на видео операцию по вызволению заблокированных в кабине пилотов."Кабина полностью срезана, все разбросано. Груз, который был в самолете, задавил людей, которые там находились", — заявил Андрей Садовой. Какой именно груз находился на борту следовавшего из Испании в Турцию лайнера, он не уточнил.Ранее заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк назвал основными версиями аварийной посадки нехватку топлива и ошибку пилотов — на посадку они заходили в плотном тумане.ЧП произошло около половины восьмого утра 4 октября примерно в полутора километрах от аэропорта Львова, куда лайнер направлялся для дозаправки. По предварительной версии, пилоты немного не дотянули до ВПП — им не хватило топлива.Жертвами аварии стали пять человек, троих удалось спасти, в том числе двоих пилотов. На кадрах видно, что сотрудникам ГСЧС Украины пришлось едва ли не полностью срезать кабину 51-летнего самолета, чтобы вызволить заблокированных людей. Вся операция заняла у них несколько часов.