Каковы перспективы у зеленой энергетики и как развивается атомная энергетика? На эти вопросы отвечает гость программы Формула смысла - научный консультант негосударственного института развития Иннопрактика, доктор химических наук Степан Калмыков.

Каковы перспективы у зеленой энергетики и как развивается атомная энергетика? На эти вопросы отвечает гость программы "Формула смысла" на "Вести FM" – исполняющий обязанности декана химического факультета МГУ, профессор, член-корреспондент РАН, научный консультант негосударственного института развития "Иннопрактика", доктор химических наук Степан Калмыков.По его словам, все источники энергии важны и хороши, но нужно четко понимать, что есть специфика промышленных предприятий, которые нуждаются в высококонцентрированных источниках электроэнергии. Одно дело отдельные домохозяйства, которые можно обеспечить электроэнергией с помощью солнечных батарей. Если же речь идет о большом промышленном предприятии, "это совершенно уже другая история, когда нужна большая электростанция, либо углеводородная, либо атомная, либо гидроэлектростанция, которая единоразово может выдавать большие мощности в сети, что не могут пока никакие альтернативные источники энергии".Второй важный аспект – окупаемость электроэнергии. Здесь очень много сложных вопросов на самом деле. И та же самая, мы знаем это по Европе, альтернативная энергетика, связанная с ветром, она становится выгодной только тогда, когда государство проводит стопроцентное субсидирование. То есть оно строит вот эти вот ветряки, и тогда это становится интересно с точки зрения использования.В противном случае альтернативная энергетика себя не окупает, отметил Калмыков. "Поэтому, я бы сказал так, что различные источники они действительно нужны, но еще здесь важно учесть все-таки специфику нашего климата", — заключил он.Что касается ядерной энергетики, то ее использование ограничивает проблема ядерных отходов. "Эта проблема лежит в области прикладных исследований, прикладной науки и новых технологий, которые могут быть разработаны и разрабатываются в рамках больших корпораций", — считает эксперт. По сравнению с этой проблемой даже проблема ядерной безопасности отходит на второй план. К хранилищам отходов предъявляют сейчас очень высокие требования — полная изоляция на миллион лет, между тем это сложная, в том числе инженерная, задача, которая пока не решена.Россия предлагает пойти по пути своего рода сортировки ядерных отходов — на короткоживущие и на долгоживущие. Последние можно сжечь в специальных реакторах и перевести их тем самым в короткоживущие продукты деления.Эксперт также остановился на проблеме внедрения, которая остро стояла еще в Советском Союзе. По его словам, "Иннопрактика" служит своего рода связующим звеном между учеными и промышленниками, в частности, находит конкретные задачи, которые будут востребованы в реальном секторе экономики.