В расположенном на юге Красноярского края Курагинском районе на железнодорожном переезде произошло столкновение локомотива с грузовиком. Водитель грузовика получил травмы и был госпитализирован, члены локомотивной бригады не пострадали.

В расположенном на юге Красноярского края Курагинском районе на железнодорожном переезде произошло столкновение локомотива с грузовиком. Водитель грузовика получил травмы и был госпитализирован, члены локомотивной бригады не пострадали.По данным представителей регионального управления МВД России, водитель грузового автомобиля выехал на запрещающий сигнал светофора на железнодорожный переезд, где и произошло столкновения машины с локомотивом, следовавшим до станции Абакан, передает РИА Новости.Движение поездов, приостановленное после инцидента, к настоящему времени возобновлено, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.