Лосиный остров против Сказочного леса: администрация заповедника через суд требует признать недействительным разрешение на строительство жилого комплекса в охранной зоне.

"Лосиный остров" против "Сказочного леса": администрация заповедника через суд требует признать недействительным разрешение на строительство жилого комплекса в охранной зоне.Работы начались в сентябре: прямо на границе "Лосиного острова" в так называемой буферной зоне, где стройка запрещена, уже появился забор с колючей проволокой. К 2021 году там собираются возвести четыре дома на 1800 квартир, порядка 300 уже проданы.Есть опасения, что вторжение в охранную зону уничтожит заповедник. Министерство экологии уже обратилось в природоохранную прокуратуру с просьбой остановить работы.