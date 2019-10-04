Российский нападающий команды Тампа-Бэй Лайтнинг Никита Кучеров открыл счет в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с Флоридой Пантерз.

Российский нападающий команды "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров открыл счет в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Флоридой Пантерз".Кучеров поразил ворота соотечественника Сергея Бобровского на седьмой минуте первого периода, ему ассистировали Михаил Сергачев и Мэтью Жозеф. Для 26-летнего форварда эта шайба стала первой в сезоне.