Главный тренер испанского Эспаньола Давид Гальего поделился впечатлениями от победы своих подопечных в матче второго тура группового этапа Лиги Европы с московским ЦСКА (2:0).

Главный тренер испанского "Эспаньола" Давид Гальего поделился впечатлениями от победы своих подопечных в матче второго тура группового этапа Лиги Европы с московским ЦСКА (2:0)."Эта победа очень важна и в игровом плане, и в психологическом. Мы играли против сильного соперника, который хорошо прессингует, плотно встречает нас на контратаках, – приводит слова Гальего пресс-служба УЕФА. – К счастью, все сложилось так, как мы хотели. Забить первый мяч было трудно, со вторым все оказалось проще, ведь ЦСКА раскрывался, чтобы отыграться".Напомним, в следующем матче турнира армейцы 24 октября примут венгерскую команду "Ференцварош", а "Эспаньол" в тот же день на выезде сыграет с болгарским "Лудогорцем".