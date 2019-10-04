Полем битвы стал завод Кубанские деликатесы в Славянске-на-Кубани. Захватчики, как утверждают очевидцы, были с ружьями в руках, огонь они открыли уже на проходной, изрешетив ворота.

В Краснодарском крае группа вооруженных мужчин ворвалась на территорию консервного завода, обстреляла охранников и взяла в заложники сотрудников. Позже их отпустили, но сами захватчики забаррикадировались в здании. По данным "Интерфакса", речь идет о попытке рейдерского захвата.Полем битвы стал завод "Кубанские деликатесы" в Славянске-на-Кубани. Захватчики, как утверждают очевидцы, были с ружьями в руках, огонь они открыли уже на проходной, изрешетив ворота.Пострадали два охранника, одного из них госпитализировали с огнестрельным ранением головы.Злоумышленники прорвались внутрь и заперли в помещении несколько человек, но позже отпустили их, а сами забаррикадировались. Переговоры с захватчиками пока что ни к чему не привели."Нам сейчас не до вас, у нас стреляют", — заявили по телефону в приемной директора предприятия, которое производит консервы."По предварительным данным, конфликт стал следствием спора между хозяйствующими субъектами и возник между лицами, претендующими на право управления предприятием", — рассказали в краевом управлении МВД.