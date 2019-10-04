Музыкант, друг Натальи Бочкаревой Андрей Ковалев рассказал, что на фоне скандала с наркотиками, которые якобы были найдены у нее в нижнем белье, слегла с температурой 40, и у нее парализовало половину лица. Известная сериальная актриса продолжает отрицать свою причастность к этой истории.

Музыкант, друг актрисы Натальи Бочкаревой Андрей Ковалев рассказал, что на фоне скандала с наркотиками, которые якобы были найдены у нее в нижнем белье, слегла с температурой 40, и у нее парализовало половину лица."Надеюсь, все обойдется, и она поправится", — добавил Ковалев. В последние дни Бочкарева не выходит в свет и находится дома с близкими. Сама свое состояние она не комментирует, пишет StarHit.Ранее сообщалось, что 39-летняя актриса, известная по сериалу "Счастливы вместе" оказалась замешана в скандале с наркотиками. На видео, которое попало в СМИ, зафиксировано, как полиция останавливает белый "Кадиллак", номера которого совпадают с номерами автомобиля Бочкаревой.Находившаяся за рулем женщина, похожая на актрису, ведет себя не слишком адекватно и признается, что у нее в нижнем белье есть запрещенное вещество. При этом полицейским она называет себя Натальей Бочкаревой.От медосвидетельствования женщина отказалась.Позже актриса, которая воспитывает двоих детей и всегда говорила, что ведет здоровый образ жизни, заявила, что на кадрах не она, а ролик смонтирован, однако на женщину-водителя белого "Кадиллака", тем не менее, заведено уголовное дело.