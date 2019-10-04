Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров в расширенном составе с украинским лидером Владимиром Зеленским, которые прошли в Житомире, обратился к своему собеседнику со странной просьбой. Он выразил надежду, что Киев поможет Минску в развитии собственного ракетостроения.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров в расширенном составе с украинским лидером Владимиром Зеленским, которые прошли в Житомире, обратился к своему собеседнику со странной просьбой. Он выразил надежду, что Киев поможет Минску в развитии собственного ракетостроения.Фирменным отличием белорусской внешней политики является попытка извлечь максимальную выгоду из контактов с любой страной, вне зависимости от уровня ее экономического развития и внешнеполитических обстоятельств. Ярким примером подобного подхода стали переговоры Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским в Житомире."Мы очень много сейчас работаем над развитием отрасли ракетостроения в Беларуси. У нас не было такого производства, а у вас оно есть. Мы очень заинтересованы, чтобы вы нам в этом помогли", – цитирует РИА Новости белорусского лидера. Александр Лукашенко добавил, что речь не идет о том, чтобы "бряцать оружием".Материал дополняется.