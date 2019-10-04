В торжественных мероприятиях принял участие врио начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Сергей Плахих...

5 октября отмечается День образования уголовного розыска в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации. Накануне профессионального праздника руководители ГУ МВД России по г. Москве поздравили действующих сотрудников и ветеранов легендарного подразделения.В торжественных мероприятиях приняли участие врио начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Сергей Плахих, заместитель начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Александр Половинка, начальник УУР генерал-майор полиции Сергей Кузьмин, ветераны легендарного подразделения во главе с председателем Совета ветеранов генерал-майором милиции в отставке Василием Купцовым.Торжественное собрание началось с возложения цветов к памятнику «Московским сыщикам, посвятившим жизни благому делу», расположенному возле храма Знамения иконы Божией Матери за Петровскими воротами при ГУ МВД России по г. Москве. Далее по традиции сотрудники и ветераны московского уголовного розыска возложили венки и цветы к мемориалу «Благодарная Россия – солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга».«Я поздравляю всех с нашим праздником, который в этом году мы уже отмечаем в 101 раз. Хочу пожелать здоровья вам и вашим близким, ведь это те люди, которые нас всегда поддерживают в нашем нелегком деле, относятся с пониманием к нашей работе», - сказал начальник УУР генерал-майор полиции Сергей Кузьмин.Торжественную часть в зале совещаний на Петровке, 38 открыл врио начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Сергей Плахих: «Поздравляю руководителей, личный состав и ветеранов легендарного подразделения с 101 годовщиной со дня образования подразделений уголовного розыска в системе МВД Российской Федерации. На протяжении своего исторического пути служба уголовного розыска была и остается одной из ведущих среди подразделений системы органов внутренних дел и в ее истории немало славных и героических страниц. Вы одними из первых становитесь на пути преступников, охраняя покой и жизни жителей и гостей столицы. От всей души поздравляю с профессиональным праздником, желаю благополучия, крепкого здоровья, счастья, профессиональных успехов в деятельности на благо нашего отечества», - поздравил всех присутствующих Сергей ПлахихВ завершение торжественной части праздника руководителям, сотрудникам и ветеранам Управления уголовного розыска за добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокие показатели в оперативно-служебной деятельности были вручены государственные и ведомственные награды.ГУ МВД России по г. Москве