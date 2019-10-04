Украинцы винят президента Владимира Зеленского в проблемах оппозиционного телеканала 112 Украина. Граждане вышли на массовые акции протеста и требуют от главы государства прекратить давление на СМИ.

Украинцы винят президента Владимира Зеленского в проблемах оппозиционного телеканала "112 Украина". Граждане вышли на массовые акции протеста и требуют от главы государства прекратить давление на СМИ.Владимир Зеленский в пятницу, 4 октября, прибыл в Житомирдля участия в Форуме регионов. На нем украинский лидер встретится со своимбелорусским коллегой Александром Лукашенко.Местные жители встретили президента прохладно. Житомирцывышли на акцию протеста в поддержку трех украинских телеканалов, находящихся награни закрытия. Митингующие требуют от Зеленского прекратить давление на триканала – "112 Украина", NewsOne и ZIK.Все они считаются оппозиционными и часто обрушиваются скритикой на власть. "Мы требуем от власти прекратить решать, что нам смотреть,а что – нет", – передает заявление участников акции телеканал "112Украина".Три этих канала не решился закрыть даже Петр Порошенко, хотяпри нем гонения на оппозицию достигли наибольших масштабов.неоднократно высказывался в поддержку свободы слова и обещал, что на СМИ давитьне будут.Слова президента очень быстро разошлись с делом. 26 сентябряНацсовет по телевидению и радиовещанию отказался продлевать лицензию телеканалу"112". Якобы он нарушал условия лицензии и получал предупреждения,которые не были устранены с 2014 года.В руководстве "112" решение назвали незаконным. Помнению руководства канала, для новой власти они оказались неудобными.Существование свободы слова в стране журналисты поставили под сомнение,отметив, что испугался честной и объективной информации.