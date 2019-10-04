Украинцы винят президента Владимира Зеленского в проблемах оппозиционного телеканала 112 Украина. Граждане вышли на массовые акции протеста и требуют от главы государства прекратить давление на СМИ.
Украинцы винят президента Владимира Зеленского в проблемах оппозиционного телеканала "112 Украина". Граждане вышли на массовые акции протеста и требуют от главы государства прекратить давление на СМИ.
Владимир Зеленский в пятницу, 4 октября, прибыл в Житомир
для участия в Форуме регионов. На нем украинский лидер встретится со своим
белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Местные жители встретили президента прохладно. Житомирцы
вышли на акцию протеста в поддержку трех украинских телеканалов, находящихся на
грани закрытия. Митингующие требуют от Зеленского прекратить давление на три
канала – "112 Украина", NewsOne и ZIK.
Все они считаются оппозиционными и часто обрушиваются с
критикой на власть. "Мы требуем от власти прекратить решать, что нам смотреть,
а что – нет", – передает заявление участников акции телеканал "112
Украина".
Три этих канала не решился закрыть даже Петр Порошенко, хотя
при нем гонения на оппозицию достигли наибольших масштабов.неоднократно высказывался в поддержку свободы слова и обещал, что на СМИ давить
не будут.
Слова президента очень быстро разошлись с делом. 26 сентября
Нацсовет по телевидению и радиовещанию отказался продлевать лицензию телеканалу
"112". Якобы он нарушал условия лицензии и получал предупреждения,
которые не были устранены с 2014 года.
В руководстве "112" решение назвали незаконным. По
мнению руководства канала, для новой власти они оказались неудобными.
Существование свободы слова в стране журналисты поставили под сомнение,
отметив, что испугался честной и объективной информации.