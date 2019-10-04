Президент Белоруссии Александр Лукашенко закатил истерику на экономическом форуме Евразийского союза в Ереване. Батька, все мероприятие выглядевший мрачнее тучи, поспешил покинуть армянскую столицу.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко закатил истерику на экономическом форуме Евразийского союза в Ереване. Батька, все мероприятие выглядевший мрачнее тучи, поспешил покинуть армянскую столицу.На форуме в Ереване Лукашенко подчеркнуто держался в сторонеот других лидеров стран Евразийского союза. На одной из записей российскийлидер о чем-то оживленно беседует с премьер-министром Армении НиколомПашиняном. Оба улыбаются. Сидящий в одиночестве белорусский лидер напряженносмотрит в их сторону.Плохое настроение белорусского лидера влиятельныеТелеграм-каналы связывают с происходящим вокруг военного атташе России вБелоруссии Романа Спиридонова. Несколько дней назад покинул Минск якобы попросьбе белорусского руководства.Как сообщают СМИ, есть информация о "недопустимомпроисшествии в белорусско-российских отношениях". Что именно произошлопока не ясно, но Лукашенко закатил истерику прямо в Ереване. Пашиняну пришлосьего успокаивать."Владимир Путин отказался встречаться с Лукашенко одинна один. Не дожидаясь окончания мероприятия вся белорусская делегация вместе сЛукашенко покинула Армению. Глава белорусского государства даже ни с кем непопрощался", – пишет издание "Белорусский партизан" со ссылкойна влиятельные Телеграм-каналы.Подозрения в отношении белорусского лидера возникли унаблюдателей после публикации премьером Армении двух селфи с лидерами странЕврАзЭс. На снимках присутствуют лидеры России, Казахстана, Киргизии, а такжеИрана и Молдавии. Но Батьки среди них нет.Отсутствие Лукашенко журналисты посчитали странным. Онипредположили, что между Минском и Ереваном складываются напряженные отношения.