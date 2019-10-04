Президент Белоруссии Александр Лукашенко закатил истерику на экономическом форуме Евразийского союза в Ереване. Батька, все мероприятие выглядевший мрачнее тучи, поспешил покинуть армянскую столицу.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко закатил истерику на экономическом форуме Евразийского союза в Ереване. Батька, все мероприятие выглядевший мрачнее тучи, поспешил покинуть армянскую столицу.
На форуме в Ереване Лукашенко подчеркнуто держался в стороне
от других лидеров стран Евразийского союза. На одной из записей российский
лидер о чем-то оживленно беседует с премьер-министром Армении Николом
Пашиняном. Оба улыбаются. Сидящий в одиночестве белорусский лидер напряженно
смотрит в их сторону.
Плохое настроение белорусского лидера влиятельные
Телеграм-каналы связывают с происходящим вокруг военного атташе России в
Белоруссии Романа Спиридонова. Несколько дней назад покинул Минск якобы по
просьбе белорусского руководства.
Как сообщают СМИ, есть информация о "недопустимом
происшествии в белорусско-российских отношениях". Что именно произошло
пока не ясно, но Лукашенко закатил истерику прямо в Ереване. Пашиняну пришлось
его успокаивать.
"Владимир Путин отказался встречаться с Лукашенко один
на один. Не дожидаясь окончания мероприятия вся белорусская делегация вместе с
Лукашенко покинула Армению. Глава белорусского государства даже ни с кем не
попрощался", – пишет издание "Белорусский партизан" со ссылкой
на влиятельные Телеграм-каналы.
Подозрения в отношении белорусского лидера возникли у
наблюдателей после публикации премьером Армении двух селфи с лидерами стран
ЕврАзЭс. На снимках присутствуют лидеры России, Казахстана, Киргизии, а также
Ирана и Молдавии. Но Батьки среди них нет.
Отсутствие Лукашенко журналисты посчитали странным. Они
предположили, что между Минском и Ереваном складываются напряженные отношения.