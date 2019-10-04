Фонд не первый год поддерживает социально-ориентированные проекты жителей Александрова

Опыт по исследованию почвы в лабораторных условиях — дело, вроде бы, обычное, если бы не возраст лаборантов. Им всего по 6 лет. На экологическом уроке «День земли» воспитанники александровского детского сада №25 провели серьёзное научное исследование и узнали, что такое почва и кто в ней живет.«Червячок! Я вижу его! Ого!»Сотрудники александровской детской экологической библиотеки признаются: экоуроки проводят с любовью — к природе и к детям.Марина Романова, главный библиотекарь детской экологической библиотеки (г.Александров): "Я думаю, им это по возрасту. Они очень хорошо справились, и ответы давали хорошие, и внимательные, и просто замечательные — любопытные и любознательные".Оксана Ананьева, инициатор создания экологической мини-лаборатории уверена: прививать бережное отношение к окружающей среде нужно с раннего возраста. Живо, нескучно и доступно для малышей. Это занятие с подготовительной группой детсада - уже третье в рамках грантового конкурса фонда «ЭкоЛайн-Будущее». Благодаря гранту в экобиблиотеке появилась современная аппаратура, приборы для исследований и одежда для юных ученых.Оксана Ананьева, заведующая детской экологической библиотекой (г.Александров): "У меня эта идея уже давно — года 3 как зрела. И вот, благодаря «Эколайну», этому Фонду, она воплотилась, наконец-то. Просто хотелось приобщить детей к природе, к окружающей среде, именно, путем познания."Фонд «ЭкоЛайн-Будущее» не первый год поддерживает социально-ориентированные проекты жителей Александрова. Не только экологические, но и культурные начинания. В александровской библиотеке семейного чтения благодаря гранту пополнили книжный фонд и приобрели интерактивное оборудование. С его помощью третьеклассники участвуют в необычной викторине по произведениям Николая Носова. Но сначала книги нужно было прочесть.Ирина Артемьева, учитель начальных классов, замдиректора по начальным классам средней школы №13 г.Александрова: "Дети получили конкретное задание — какие-то произведения прочитать. И то, как было видно по ответам, не все смогли всё прочитать. Но старались, старались, конечно!"Приобщить школьников к чтению книг, создать альтернативу бесцельному просиживанию за компьютером и в соцсетях. Так обозначили цель проекта «Активней читай — мир узнавай» его создатели. Литература на полках библиотеки семейного чтения не залеживается. Её директор признается: иногда посетителей столько, что им приходится стоять в очереди за книгой.Светлана Левакова, заведующая библиотекой семейного чтения, г.Александров: "Микрорайон у нас большой, растущий, молодой, читателей очень много — читателей библиотеки семейного чтения. Название само говорит о том, что наши читатели — начиная от самого детского возраста, младших школьников, даже детсада, и до людей преклонного возраста."В современном оборудовании младшеклассники разобрались моментально: отвечать к интерактивной доске бежали наперегонки. А веселые истории, созданные Николаем Носовым более полувека назад, нашли отклик у сегодняшних школьников. И это — хороший знак. Научится дружить и отвечать за свои поступки и окружающий мир эти ребята сумеют.Наталья Головешкина, Александр Парфенов. "Вести-Владимир"