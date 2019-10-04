Причиненный собственнику ущерб задержанный обязался возместить.

Летом текущего года в ОМВД России по Александровскому району обратился 61-летний местный житель, сообщивший о хищении принадлежащего ему металлического контейнера.Сотрудникам полиции потерпевший пояснил, что имущество находилось на земельном участке у одной из районных деревень, рядом с которой есть трасса.Оперативники провели комплекс мероприятий, в результате которого установили, что к хищению может быть причастен 43-летний местный житель. Фигурант был задержан на территории района и дал признательные показания.Установлено, что злоумышленник, следуя мимо деревни, увидел металлический контейнер, на котором было объявление о продаже. Решив, что хозяин нечасто посещает участок и нескоро обнаружит пропажу, фигурант похитил чужое имущество и в дальнейшем сдал его в пункт приема лома.Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Причиненный собственнику ущерб в сумме 15 000 рублей задержанный обязался возместить.