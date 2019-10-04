В городе Октябрьский в Башкирии маленький ребенок получил травму во время игры в батутном центре. По факту случившегося прокуратура провела проверку.
Как сообщает , малыш спрыгнул в ..
В городе Октябрьский в Башкирии маленький ребенок получил травму во время игры в батутном центре. По факту случившегося прокуратура провела проверку.
Как сообщает , малыш спрыгнул в отсек с мягкими кубиками и ударился о дно конструкции. В результате ребенок получил ушиб и перелом пяточных костей.
Правоохранители возбудили дело об административном правонарушении. Владельца батутного центра обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.