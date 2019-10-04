С инициативой внести туда изменения общественники готовы идти до суда

3 октября в Областном доме молодежи прошел «круглый стол», на котором общественники обсудили с представителями мэрии вопросы, касающиеся нашумевшего нового генплана города Владимира.План был утвержден больше недели назад, однако вокруг него до сих пор продолжаются споры. Активистов не устраивает то, что в генплане не учли интересы жителей города, а также отсутствие в нем парков. Со своей инициативой пересмотреть видение города они готовы идти до конца и уже подписали обращение в департамент строительства и архитектуры администрации Владимирской области, где указали, чем конкретно генплан не устраивает жителей.В случае, если нарушения будут найдены, то их будут обязаны устранить. Если этого не произойдет, что участники «круглого стола» будут обращаться в суд.