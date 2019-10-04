С инициативой внести туда изменения общественники готовы идти до суда
3 октября в Областном доме молодежи прошел «круглый стол», на котором общественники обсудили с представителями мэрии вопросы, касающиеся нашумевшего нового генплана города Владимира.
План был утвержден больше недели назад, однако вокруг него до сих пор продолжаются споры. Активистов не устраивает то, что в генплане не учли интересы жителей города, а также отсутствие в нем парков. Со своей инициативой пересмотреть видение города они готовы идти до конца и уже подписали обращение в департамент строительства и архитектуры администрации Владимирской области, где указали, чем конкретно генплан не устраивает жителей.
В случае, если нарушения будут найдены, то их будут обязаны устранить. Если этого не произойдет, что участники «круглого стола» будут обращаться в суд.