Известного голливудского актера Джеймса Франко обвинили в сексуальных домогательствах. Отметим, что это уже не первая история с озабоченными знаменитостями.

Известного голливудского актера Джеймса Франко обвинили в сексуальных домогательствах. Отметим, что это уже не первая история с озабоченными знаменитостями.Под подозрение следствия попал не только сам звезда приключенческого фильма о Человеке-пауке, но и его коллеги из школы актерского мастерства. По словам обвинителей, учителя творческой мастерской заставляли делать их непотребные вещи и всячески склоняли к сексуальным контактам, взамен же обещая продвижение по карьерной лестнице.Оказалось, что сотрудники театральной школы устраивали эротичные прослушивания в фильмы, которые либо находятся в затяжной стадии разработки, либо просто никогда не будут выпущены. Кроме того, две женщины, подавшие иск в Верховный суд Лос-Анджелеса утверждают, что вся суть мастерской сводилась к тому, чтобы просто предоставить ее работникам бесплатные сексуальные утехи."Они были замечены в неподобающем сексуальном отношении к собственным студенткам. Сотрудники школы сексуализировали свою власть как учителя и работодателя, не давая возможности участия (несогласным – прим.ред.) в своих проектах," – заявили Сара Тизер-Каплан и Тони Гаал.Как отмечает издание со ссылкой на The New York Times, дамы пришли в студию, чтобы развить свои актерские навыки и приобрести новый опыт. Тем не менее, они были разочарованы, когда увидели поведение сотрудников.Пока что от самого Франко никаких официальных заявлений не поступало, однако его адвокат Майкл Плонскер уже сообщил, что намерен бороться до конца за честь своего подзащитного. Он отметил, что иск является просто возмутительным. В рамках суда Плонскер намерен добиться не только оправдательного приговора, но и потребовать от обвинителей выплатить компенсацию за очернение чести и достоинства личности.