В российском посольстве известно о задержании российской журналистки Юлии Юзик в Иране, подтвердил пресс-атташе российской дипмиссии Андрей Ганенко. Женщина уже работала корреспондентом в Тегеране, но 3 октября после прилета в аэропорт у нее отобрали паспорт, пообещав вернуть его только когда она будет покидать Исламскую Республику. Затем бойцы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) выломали дверь в гостиничный номер россиянки и увезли ее из отеля.

В российском посольстве известно о задержании российской журналистки Юлии Юзик в Иране, подтвердил пресс-атташе российской дипмиссии Андрей Ганенко. Женщина уже работала корреспондентом в Тегеране, но 3 октября после прилета в аэропорт у нее отобрали паспорт, пообещав вернуть его только когда она будет покидать Исламскую Республику. Затем бойцы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) выломали дверь в гостиничный номер россиянки и увезли ее из отеля. После этого она была помещена в тюремную камеру, где она сидит на голом полу.Юлию Юзик в Иране обвиняют в сотрудничестве со спецслужбами Израиля. По этому обвинению ей грозит до 10 лет заключения. Суд пройдет 5 октября, сообщает "Интерфакс".Позвонить в Москву Юзик разрешили всего на одну минуту, подчеркнул журналист Борис Войцеховский, который передал содержание ее сообщения. Задержание Юлии Юзик через аккаунт матери в Facebook подтвердила и ее дочь.36-летняя Юлия Юзик родом из Донецка Ростовской области. С 1999 года она работала в ростовском корпункте "Комсомольской правды", а с 2001 года в московской редакции издания и в журнале "Русский Newsweek". В 2003 году вышла ее книга "Невесты Аллаха", которая переиздана в 9 странах. С этого времени она занималась журналистскими расследования и литературной работой – писала книгу "Бесланский словарь" о захвате заложников в школе.Юлия Юзик баллотировалась на выборах в Госдуму в 2016 году от партии ПАРНАС.