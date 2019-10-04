В Ижевске водитель автомобиля LADA Priora совершил наезд на 20-летнюю девушку, после чего скрылся. Авария произошла в четверг, 3 октября, на улице Удмуртской. По предварительной информации, ..

В Ижевске водитель автомобиля LADA Priora совершил наезд на 20-летнюю девушку, после чего скрылся. Авария произошла в четверг, 3 октября, на улице Удмуртской.По предварительной информации, пострадавшая переходила дорогу на зеленый свет. В результате аварии она получила травмы и была доставлена в больницу. По факту случившегося ведется расследование, сообщает .