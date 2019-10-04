В Коми местный житель похитил 21 банку лососевой икры из магазина. Полицейские смогли задержать злоумышленника благодаря записям с камеры видеонаблюдения, передает . Отмечается, что ..

В Коми местный житель похитил 21 банку лососевой икры из магазина. Полицейские смогли задержать злоумышленника благодаря записям с камеры видеонаблюдения, передает .Отмечается, что мужчина успел продать похищенное за 1 тысячу рублей. Полученные деньги он потратил на личные нужды. Как уточнили в пресс-службе МВД, реальная стоимость 21 банки икры составляет около четырех тысяч рублей. В отношении преступника возбудили уголовное дело по статье "Кража".