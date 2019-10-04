Новость о том, что намеченный на 21 октября вечер памяти Николая Караченцова в Ленкоме не состоится вызвала эффект разорвавшейся бомбы. Вдова актера Людмила Поргина считает это оскорблением и рыдает. И театр был вынужден оправдываться.

Новость о том, что намеченный на 21 октября вечер памяти Николая Караченцова в "Ленкоме" не состоится вызвала эффект разорвавшейся бомбы. Вдова актера Людмила Поргина считает это оскорблением и рыдает. И театр был вынужден оправдываться."Московский театр "Ленком" считает своим долгом донести до сведения всех заинтересованных лиц следующее: Вечер перенесён с 21 октября 2019 года на 27 января 2020 года, – говорится на официальной странице театра в социальной сети "Фейсбук". - Причиной переноса вечера стало трагическое событие – уход из жизни художественного руководителя "Ленкома" М.А. Захарова. 6 ноября будет 40 дней со дня смерти Марка Анатольевича"."Они же играют спектакли! Они играют "Юнону и Авось", не надели черный траур и не отменили спектакли! А здесь – вечер памяти, где мы будем говорить и о Коле, и о Марке Анатольевиче, об их заслугах, о том, что эти люди были. Мы бы молились на сцене и за Марка Анатольевича", – плачет вдова актера. Но театр жестко ей ответил."Да, в эти дни мы играем спектакли. Это наш текущий репертуар. И мы стараемся, по возможности, выполнять свои обязательства перед зрителями, купившими билеты. Любой вечер, с приглашением почётных гостей, это отдельное мероприятие, которое требует не только специальной подготовки, но и особого настроения", – подчеркнули в "Ленкоме"."На данный момент в адрес театра поступили просьбы, в том числе, и от участников вечера, о его переносе. Учитывая все вышеизложенное, театром и было принято такое решение. "Ленком" не был и не будет инициатором отмены вечера. Если мероприятие не состоится 27 января, то это произойдет не по вине театра", – говорится в обращении.Как ранее "Дни.ру",проводить концерт в другое время Поргина категорически отказывается. "Он умер в октябре. Почему я должна делать этот вечер в декабре? Я православный человек… 21 собираются актеры, говорят слова благодарности, мы открываем памятник, приезжают люди с панихиды, кладут цветы, благодарят, читают ему стихи", – пояснила вдова свою позицию.